Giornata Internazionale della Montagna: un meeting con gli esperti del Club Alpino

La sezione ravennate del Club Alpino Italiano, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, sabato 14 dicembre, dalle 9.30 alle 17,30, è presente nel Piazzale antistante la Chiesa di San Domenico, in via Cavour, per incontrare tutti gli appassionati di montagna.

Istruttori ed esperti di tutte le discipline sono disponibili per fornire consigli ed informazioni a tutti gli interessati.