Laboratori, show cooking e visita: il molino Benini apre le sue porte

Anche quest'anno, aderendo alle "Giornate europee dei mulini", l'AIAMS - Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici - organizza per il territorio italiano la settima edizione delle "Giornate dei mulini storici".

Nell’ambito della manifestazione, il pomeriggio di domenica 20 maggio, presso il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna, viene presentato il convegno “TRA PIACERI DEL PALATO, NUOVE TENDENZE, ALLERGIE E SALUTE, COSA E’ DIVENTATO IL CIBO?”. Relatori di questo interessante argomento sono don Agostino Tisselli, antropologo, Silver Giorgini, direttore Qualità e Innovazione Orogel, e Daniele Baruzzi, chef dell’”Insolito Ristorante” di Russi. A moderare l’incontro è il prof. Angelo Frascarelli del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia.

In questa occasione per tutto il pomeriggio a partire dalle 14.30 è possibile visitare il mulino, particolare realtà della campagna ravennate che, fin dal 1926, tuttora produce farine di alta qualità utilizzando grani selezionati e prodotti dagli agricoltori della zona. Inoltre ci sono laboratori di pasta fresca e pane ai quali è possibile partecipare gratuitamente. Il programma prevede anche un momento di canzoni e poesie napoletane con la Compagnia “Il Passaggio” e si conclude con Show-Cooking e Aperitivo dell’Associazione Cuochi di Ravenna. Per info e prenotazioni laboratori www.molinobenini.com