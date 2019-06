Giornate Europee dell’Archeologia: visite per tutti alla Villa Romana

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, gestite dall’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Inrap), la Pro Loco di Russi organizza due giornate di visite e non solo, all’interno della Villa Romana di via Fiumazzo.

Sabato 15 e domenica 16 giugno è possibile visitare il sito archeologico accompagnati da una guida volontaria e nel pomeriggio di domenica, per i più piccoli, è organizzata una “Caccia al tesoro dei mosaici”.

La Villa romana di Russi è una delle ville rustiche meglio conservate dell'Italia settentrionale, aveva un’estensione complessiva di almeno 8000 metri quadrati, comprendenti un impianto termale e alcune parti oggi ancora da scavare.

Fino al I sec. a.C. tali ville rustiche erano modeste case di campagna di dimensioni ridotte. Si producevano cereali, vino e frutta e si allevavano pochi animali da cortile. In epoca augustea, con la costruzione del porto di Classe e il conseguente ampliamento del centro urbano di Ravenna, da cui la Villa dista circa 20 km, questa si ampliò notevolmente e divenne il centro di un vasto podere, i cui prodotti erano destinati agli uomini della flotta militare romana di stanza proprio nel porto di Classe.

Programma:

Sabato 15 giugno 2019

ore 16.00 e 17.00 accompagnamento alla visita

Domenica 16 giugno 2019

ore 10.30, 15.00, 16.00 e 17.00 accompagnamento alla visita

dalle ore 15.00 alle 17.00, per i più piccoli, laboratorio “Caccia al tesoro dei mosaici”