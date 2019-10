Giornate Fai d’Autunno: tra mura, musei e concerti per scoprire il borgo di Bagnara

Sabato 12 e domenica 13 ottobre Bagnara di Romagna ospita un fine settimana in cui è possibile fare un viaggio nella storia, dal Medioevo ai giorni nostri, grazie alle Giornate Fai d’Autunno. L’iniziativa che consente l’apertura di luoghi d'arte o siti di interesse storico, artistico o paesaggistico spesso non accessibili al pubblico arriva infatti a Bagnara di Romagna con una proposta culturale che coinvolge anche le scuole.

“Siamo lieti di poter ospitare le giornate Fai d’Autunno – dichiara il sindaco di Bagnara di Romagna Riccardo Francone -. Si tratta per noi di un’occasione di grande importanza e prestigio, che segna una collaborazione e una sinergia per valorizzare, riteniamo meritatamente, il borgo medievale di Bagnara”.

“Obiettivo del Fai è promuovere i luoghi e i paesaggi che rappresentano la nostra identità - ha aggiunto Giovanni Gabbianelli, responsabile della delegazione Fai di Ravenna -. Iniziative come queste ci consentono di far conoscere a tanti cittadini meravigliosi luoghi italiani. Da sottolineare anche il ruolo fondamentale degli studenti-ciceroni in queste visite”.

Nelle due giornate gli apprendisti ciceroni del Liceo di Lugo e giovani volontari del paese conducono il pubblico alla scoperta del borgo di Bagnara, illustrando ai partecipanti storia e caratteristiche. Per due giorni i visitatori hanno così la possibilità di partecipare a un’originale presentazione del borgo murato medioevale, andando anche alla scoperta del Museo storico parrocchiale “Monsignor Alberto Mongardi”, ricco di cimeli religiosi e di preziosi oggetti di varie epoche, e del museo “Pietro Mascagni” con la sua raccolta di oggetti, spartiti, fotografie e di un ricco epistolario sentimentale relativo alla lunga relazione tra il compositore Mascagni e la corista Anna Lolli.

Le visite guidate si svolgono dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. La partenza è in piazza IV Novembre davanti alla Rocca.

Sabato 12 ottobre, inoltre, la chiesa Arcipretale di Bagnara di Romagna ospita alle 20.45 il concerto per organo. Per l’occasione il maestro Kim Fabbri esegue brani d'epoca all'organo Chianei del 1785. Il ricavato viene devoluto per il restauro dei cimeli del Museo Mascagni.