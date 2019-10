Giornate Fai d'Autunno: un'occasione per ammirare parco e colonia di Castel Raniero

In occasione delle Giornate Fai d'Autunno 2019 la delegazione Fai di Faenza propone l'apertura del Parco e della Colonia di Castel Raniero.

In programma visite guidate per ammirare il parco e l'edificio, non accessibile da anni, e che per l'occasione è reso visibile almeno in una porzione del piano terra. Si possono così vedere il refettorio e la cucina della Colonia.

Visite sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 18.00. Ultima partenza alle 17.30.

Contributo minimo suggerito: 3 euro.