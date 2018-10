Giornate Fai d'Autunno in Darsena tra magazzini, imbarcazioni e murales

Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna l'appuntamento con le Giornate Fai d'Autunno che portano i cittadini ravennati a riconsiderare il proprio rapporto con l'acqua. Sarà infatti la Darsena il luogo d'incontro e di scoperta di questo nuovo evento Fai dedicato alle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese.

La Darsena non costituisce un itinerario casuale: infatti quest'anno, in accordo con la campagna #salvalacqua promossa dal Fai, molti percorsi avranno come fil rouge l'acqua. Perciò tra i luoghi visitabili di questo weekend in tutta Italia compaiono mulini, dighe, acquedotti e cisterne.

I percorsi guidati, a cura degli Apprendisti Ciceroni ® delle scuole ravennati (Istituto Comprensivo Guido Novello – Scuola Secondaria di Primo Grado, Liceo Artistico Nervi Severini, Liceo Classico Dante Alighieri, Istituto Tecnico Commerciale Giuseppe Ginanni) sono in programma per sabato 13 ottobre dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 16) e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 16), a partire dai Magazzini Silos Granari (Via Eustachio Manfredi, 2). A seguire, il tragitto si svilupperà verso il Moro di Venezia per completarsi con uno sguardo alla Darsena di oggi, con un percorso dedicato alla street art fino al MAG Magazzeno Art Gallery.

Il percorso di visita si completa con alcune esposizioni fotografiche, a cura del Foto Cine Club Portuali Ravenna e dei fotografi ravennati Enzo Pezzi e Alessandro Garavini, rispettivamente negli spazi di Almagià e Darsena Pop Up.

Nel corso di domenica 14 ottobre, il percorso della Giornata FAI d’Autunno si intreccerà con il programma di Appunti per un Terzo Paesaggio di Rete Almagià: a chiusura della giornata, è previsto un momento di condivisione e di scambio. L’evento ha il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

All’accesso di ogni bene sarà richiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento – a questi ultimi sarà destinata eccezionalmente la quota agevolata di 29 euro anziché 39 – saranno dedicate visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it nel mese di ottobre.