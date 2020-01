Giorno della Memoria: Paola Sabbatani canta le storie di razzismo del Novecento

In occasione del Giorno della Memoria, Paola Sabbatani presenta al Ridotto del Teatro Masini di Faenza, domenica 26 gennaio alle ore 21, insieme al contrabassista Roberto Bartoli e al chitarrista Daniele Santimone, il concerto Uno strano e amaro raccolto in cui racconta, con brani di vari autori, da Dylan a Gaber, da Jannacci a Testa e altri ancora, tutti eseguiti in arrangiamenti originali, le storie di chi ha subito, nel corso del Novecento, le conseguenze del razzismo: dagli ebrei e gli zingari in Europa agli afroamericani negli Stati Uniti.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Fondazione Alfred Lewin, è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tra i brani che saranno eseguiti: Tsigaynerlid di David Beyglman, famoso violinista, che aveva suonato prima della guerra, come membro di una orchestra, in acclamati concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il fulcro della sua attività era rimasto però in Polonia, nella città di Łódź, nel cui ghetto, al pari di tutti gli altri ebrei, si ritrovò prigioniero con l’invasione nazista.

The lonesome death of Hattie Carrol, una ballata del 1964. Bob Dylan la compose dopo aver letto sul giornale un episodio di cronaca avvenuto il 9 febbraio 1963 a Baltimora, nel Maryland: alcuni dipendenti di un albergo, tutti afroamericani, erano stati aggrediti da un giovane bianco in preda all’alcool.

E ancora Gli zingari, di Enzo Jannacci. Scritta nel 1968 e presentata lo stesso anno a Canzonissima, trasmissione di punta della Rai, un capolavoro di poesia, se si vuole ancora più rivoluzionario di Ho visto un re: nelle parole, nelle immagini, negli intenti, nel suo struggente sostegno alle diversità. Il testo ci racconta di un gruppo di zingari che si ritrova improvvisamente davanti all’immensità del mare.