I giovani direttori dell’Italian Opera Academy portano in scena "Le Nozze di Figaro"

Venerdì 2 agosto, alle 20.30, al Teatro Alighieri i giovani direttori dell’Italian Opera Academy, presentati da Riccardo Muti, si alternano sul podio dell'Orchestra Cherubini per il secondo dei concerti finali de Le nozze di Figaro.

I direttori d’orchestra impegnati nella serata sono Jiannan Cheng, Nicolò Umberto Foron, Felix Hornbachner, Lik-Hin Lam (Stephen Lam) e David Quang Tho Bui.

Il dramma giocoso in quattro atti di Lorenzo Da Ponte per la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, rappresenta il banco di prova per i talentuosi direttori d’orchestra dell’Italian Opera Academy.

Biglietti: da 5,50 a 44 euro.