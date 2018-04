Giovani e impresa si incontrano con le serate di “Ingranaggi musicali”

Parte venerdì 27 aprile la quarta edizione del progetto “Ingranaggi musicali”, che porta anche quest’anno cinque concerti in altrettante aziende della Bassa Romagna. Grande novità del progetto di quest’anno è la collaborazione e il coinvolgimento di quattro territori dell'Emilia-Romagna: il Comune di Santarcangelo di Romagna, l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e l’Unione dei Comuni Terre d'Acqua, che prevedono la realizzazione di iniziative analoghe durante il 2018.

Le imprese, luoghi di produzione industriale e artigianale diventano per un giorno luoghi di fruizione artistica per valorizzare, attraverso la musica, un’idea di impresa come luogo del lavoro e del mercato, ma anche dell’ispirazione e dell’innovazione.

Il progetto vuole infatti favorire l'incontro tra giovani e imprese, individuando location ideali e utilizzando la musica come strumento di comunicazione efficace e coinvolgente per i giovani. Non solo musica: accanto a band e cantanti ci sono anche cinque fotografi, uno per ogni serata. Un filo conduttore di “Ingranaggi musicali” nei diversi territori è la mostra fotografica "Notte”, che ha visto il coinvolgimento di Spontanea, un collettivo di fotografi italiani dedicato alla Street Photography. Questo progetto fotografico viene affiancato di volta in volta da un giovane fotografo locale. Gli eventi live, inoltre, prevedono la realizzazione di “olio per ingranaggi” brevi performance introduttive realizzate dei giovani speaker di Radio Sonora.

“Continua anche quest’anno Ingranaggi Festival, un progetto che cresce edizione dopo edizione e che ha saputo dimostrare diversi pregi, tra cui saper unire mondi che, solo apparentemente, sembrano lontani, come la musica, l’arte, le imprese e i giovani – ha dichiarato il sindaco referente per le Politiche giovanili dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Riccardo Francone. - Lo scopo di Ingranaggi Festival è come sempre cercare di avvicinare i giovani al mondo delle imprese, soprattutto in momenti, come questo, in cui si parla molto di disoccupazione giovanile. La novità di questa edizione è il coinvolgimento e la collaborazione con nuovi territori, come il Comune di Santarcangelo di Romagna, l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e l’Unione dei Comuni Terre d'Acqua, che organizzeranno alcuni appuntamenti analoghi nei prossimi mesi”.

“Siamo entrati in contatto con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con il progetto di Ingranaggi Festival grazie alla progettazione europea – hanno spiegato Eleonora Riberto (vicesindaco di Sala Bolognese) e Pamela Fussi (assessora di Santarcangelo di Romagna). - Siamo stati molto felici di partecipare a questa iniziativa con appuntamenti che verranno organizzati dopo l’estate anche nei nostri territori”.

Il primo appuntamento è per il 27 aprile nel supermercato Conad di Alfonsine, in via Angeloni 1, con il gruppo Io e la tigre. Il duo, composto da Aurora (Io) a voce e chitarra e Barbara (la tigre) alla batteria e cori, propone musica garage rock.

Durante la serata sono anche premiati i tre vincitori del contest fotografico #BassaRomagnaMia, organizzato su Instagram dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Venerdì 4 maggio ci si sposta a Bagnacavallo, presso la Caravita Recinzioni, in via Ca’ del Vento 37. Per l’occasione si esibisce il Duo Bucolico, composto dai cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele Maggioli.

Venerdì 11 maggio arriva ad Alfonsine la musica di Exotico Ensemble, un trio di cumbia psichedelica e afrobeat da discarica, costituito appositamente per l’iniziativa da Alfredo Nuti dal Portone al basso, Marco Zanotti alle percussioni e Ponzio dei Ponzio Pilates voce e chitarra, che si esibisce nella cooperativa agricola Braccianti di Fusignano – centro aziendale “Il palazzone”, in via Palazzone 33.

Venerdì 18 maggio la tappa del festival è a Cotignola, presso la Fratelli Vergnani segheria e imballaggi, in via dell’Artigianato 2. In programma l’esibizione di La stanza di Greta. Il gruppo è composto da Leonardo Laviano, Umberto Poli, Jacopo Tomatis, Alan Brunetta e Flavio Rubatto.

Infine, venerdì 25 maggio il festival si conclude a San Lorenzo di Lugo, presso la Lectron impianti elettrici (via dei Bartolotti 18) con i Youbrass Ensemble. Il gruppo è un quartetto di ottoni formato dalle prime parti dell’Orchestra Arcangelo Corelli e dal suo direttore principale: Simone Marzocchi e Jacopo Rivani alla tromba, Luca Gatti al corno e Matteo Ricci al trombone.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e iniziano alle 19. Per ulteriori informazioni, seguire la pagina Facebook “Ingranaggi festival” o la pagina Instagram @Radiowebsonora.