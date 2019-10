“Giovani in Musica”: sul palco la Ceroni Piano School

Proseguendo nel viaggio virtuale della rassegna “Giovani in Musica” dell’Associazione Angelo Mariani all’interno di alcuni istituti e scuole musicali della nostra Regione, con l’intento di esplorare il percorso formativo del giovane musicista in preparazione alla professione, sabato 5 ottobre alla Sala Corelli del Teatro Alighieri alle ore 17 il pubblico ha modo di conoscere più da vicino la Ceroni Piano School, dedicata principalmente allo studio del pianoforte e all’apprendimento della tecnica pianistica, fondata due anni fa dalla brillante pianista e didatta ravennate Maria Cristina Ceroni, diplomatasi in pianoforte all'Istituto Musicale Verdi di Ravenna dopo agli studi col maestro Mauro Minguzzi.

La Ceroni Piano School è un esempio di successo imprenditoriale in ambito musicale, un’oasi dedicata alla “musica classica” dove i percorsi di apprendimento sono vari e articolati; dalla vera e propria formazione di studi del pianista coll’obbiettivo di una più facile occupazione in ambito musicale, con preparazioni specifiche per concorsi o diplomi presso Conservatori e Istituti Musicali del territorio e frequenti esibizioni in forma di saggio o concerto, passando ai corsi mirati ad attività esecutive amatoriali, per finire alle lezioni di storia della musica con taglio multidisciplinare per diffondere quanto più possibile la cultura della musica classica tra ragazzi e adulti.

Nell'occasione, alcuni pianisti allievi della Ceroni Piano School daranno vita a “Un viaggio nella seconda metà del Settecento per capire il panorama musicale prima e durante Beethoven” avvicendandosi al pianoforte per proorre brani di autori collegati a Beethoven, in omaggio al 250° anniversario della nascita del compositore tedesco che ricorrerà nel 2020.