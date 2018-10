"Giovani in Musica", sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri l’Ensemble Jazz "Sax Society"

Lunedì alle 17 salirà sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri l’Ensemble Jazz “Sax Society”, ospite della rassegna “Giovani in Musica” dell’Associazione Angelo Mariani, dedicata in questa XIV edizione ai gruppi nati in seno alle varie istituzioni musicali del territorio. L’ensemble, creato dal suo direttore musicale Roberto Manuzzi all'interno dei corsi di musica di insieme jazz del Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara, è formato esclusivamente di sassofoni ed è impegnato a ricercare e approfondire gli stilemi e le sonorità delle sezioni ance, che sono alla base del suono di un'orchestra jazz. Brani come "Opus in pastels" di Stan Kenton, gli arrangiamenti di Benny Carter, Phil Woods, Manny Albam, Tom Kubis e principalmente l'esperienza dei celebrati "Supersax" ne hanno mostrato ampiamente le potenzialità. Il programma del concerto prevede brani di grandi maestri del jazz come Duke Ellington, Charlie Parker, Herbie Hancock. La rassegna si realizza in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia Romagna, Ministero per i Beni e Attività Culturali e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Costo del biglietto 3 euro (omaggi per ragazzi sotto i 26 anni e per allievi di conservatori e istituti musicali disponibili alla Biglietteria del Teatro Alighieri aperta il giorno del concerto dalle 16.30).