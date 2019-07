Giovani talenti in concerto: il violinista Martino Colombo e il pianista Giuliano Tuccia

La Stagione di concerti da camera che Emilia Romagna Concerti organizza nella Chiesa di Lido di Classe presenta uno dei suoi appuntamenti più interessanti nel live di venerdi' 19 luglio, alle 21, con la partecipazione di due giovanissimi artisti: il violinista Martino Colombo e il pianista Giuliano Tuccia.

Il programma comprende la Sonata n. 5 opera 24 di Beethoven,la Sonata n. 3 di Paganini,Introduzione e Rondo' capriccioso di Saint-Saens e " Salut dìamour" di Elgar.

Entrambi i musicisti sono seguiti da Emilia Romagna Concerti fino dalle prime loro esibizioni pubbliche.

Martino Colombo, 16 anni, ha iniziato lo studio del violino a 4 anni e dal 2013 e' allievo del Maestro Anton Berovski.

Tra i suoi insegnanti al Conservatorio di Cesena anche la ravennate Eleonora Poletti e il Professor Paolo Chiavacci.

Suona regolarmente con la Young Musicians European Orchestra con la quale recentemente si 'e ' esibito come solista in un Concerto per l'Universita' di Bologna e prossimanente partecipera' a Ravenna al Concerto per S.Apollinare con il Concerto per 2 violini e orchestra di Bach.

Giuliano Tuccia , 20 anni, ha cominciato lo studio del pianoforte con Giancarlo Peroni e attualmente li sta terminando con il Professor Luigi Tanganelli.

E' vincitore di numerosi concorsi tra i quali il Concorso Giuseppe Alberghini di Bologna.

Particolarmente apprezzato nel repertorio classico e Beethoveniano tornerà a esibirsi a Lido di Classe some solista nel concerto conclusivo del 30 agosto prossimo.

Ingresso libero.