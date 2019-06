Giovanissima Musica D’Estate: cento artisti sul palco

Sabato 8 giugno alle 20.45 il Teatro Socjale di Piangipane apre le porte alla ventiduesima edizione della rassegna dedicata ai giovanissimi musicisti: Giovanissima Musica D’Estate.

Anche quest'anno circa 100 giovani artisti salgono sul palco del Teatro come solisti, in formazioni e organici vari, creando sinergia fra arti diverse, dalla musica, al canto, alla danza. Quest'anno in particolare il filo conduttore è proprio il rapporto tra suono e movimento, nell'esecuzione di brani strumentali che nei secoli hanno avuto la danza come motivo ispiratore. Pianisti, chitarristi, cantanti, percussionisti, flautisti, cori, ensemble vocali e strumentali daranno vita ad un concerto la cui anima da sempre coniuga l'aspetto artistico con quello umanitario. I giovani musicisti si esprimeranno e contribuiranno a sensibilizzare il pubblico su temi importanti a livello sociale. Quest'anno il ricavato sarà devoluto ad Auxilia onlus, saranno presenti il dott. Maurizio Morelli e la dott.ssa Elena Alessandrini.

Partecipano gli alunni della scuola primaria C. Balella di Piangipane, della scuola secondaria di primo grado Randi di Ravenna, dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Zuffardi di Fornovo di Parma, dell'indirizzo musicale della scuola secondaria Europa di Faenza e della scuola comunale di musica “G. Sarti” di Faenza, nonché musicisti frequentanti i conservatori della regione. A giovani esordienti si affiancheranno musicisti di calibro, già laureati in strumento e affermati in concorsi nazionali e internazionali, oltre a ospiti d’onore a sorpresa.