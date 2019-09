Giovanni D'Angella e Omar Pirovano presentano la Ravenna Top Cup

Giovedì 5 settembre, alle ore 20.15, 78 team iscritti si ritrovano sul Palco Centrale del Pala De Andrè di Ravenna per dare vita alla Ravenna Top Cup. Ad animare la suggestiva serata, Giovanni D'Angella e Omar Pirovano di Zelig e Colorado.

Vincent Van Gogh affermava che la notte è la metà più bella della vita, perchè più viva e intensamente colorata del giorno. Spostando la teoria di questo straordinario artista, la società organizzatrice del 5° Ravenna Top Cup "Futuri Campioni" ha scelto la notte del 5 settembre per dare il via ufficiale alla grande kermesse calcistica giovanile internazionale.

Alle ore 20.15 Giovanni D'Angella e Omar Pirovano si Zelig e Colorado danno il benvenuto alle 78 squadre partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo. Un'accoglienza calorosa, a cui tutti gli sportivi possono gratuitamente partecipare, che regala ai presenti una pioggia di sorprese alternate a momenti di profonda emozione.

C'è poi tutto il tempo per giocare, dalle 9 del mattino del giorno dopo, sui campi sportivi in erba del capoluogo romagnolo. Ma durante il gran galà che apre questo fantastico evento, basta chiudere gli occhi e farsi trasportare dal fascino e dalla magia di una serata speciale: tra una risata e un colpo di scena, tra un'esibizione e uno sketch, tra una presentazione e una sfilata, tutti si sentono parte di un'unica grande famiglia. Un momento di condivisione che unisce, in una sorta di ideale abbraccio, realtà sportive che si sono date appuntamento dai quattro angoli della Terra: dalla Cina al Giappone, dalla Francia agli Stati Uniti dalla Russia alla Slovenia, da Malta allA Polonia, dalla Repubblica Ceca alla Turchia, dalla Serbia all'Italia. Tutto all'insegna del sorriso e del divertimento, due ingredienti che uniti alla qualità delle diverse scuole calcio giovanili, costituiscono da sempre gli elementi imprescindibili del Ravenna Top Cup.

Ingresso gratuito.