Gipsy e folk sulla spiaggia con i canadesi Blue Moon Marquee

Giovedì 31 maggio alle 21.30 presso il Marlin Beach & Restaurant delle Terme di Punta Marina ha luogo il concerto del duo canadese Blue Moon Marquee, nuovo appuntamento della rassegna Road to Spiagge Soul 2018.

Il duo Blue Moon Marquee, originario delle “Badlands” delle Montagne Rocciose, scrive ed esegue composizioni originali influenzate dai primi blues, ma anche dalle atmosfere folk roots, swing e gypsy.

A.W. Cardinale è un metis di Cree, ossia un discendente della tribù indiana dei Cree e canta con voce distinta e fumosa mentre suona la sua chitarra blues. Jasmine "Badlands Jass" Colette è la sezione ritmica al contrabbasso, e mantiene anche lo swing con entrambi i piedi mentre armonizza con il suo partner.

Di base sulla West Coast Americana, i due sono stati costantemente in tour per gli ultimi 4 anni e nel 2016 hanno ricevuto la nomina per il premio Maple Blues (prestigioso riconoscimento musicale canadese) come Best New Artist.