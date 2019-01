Girotondo nel bosco e Befana dei Ragazzi

Nel calendario legato alle festività "Quattro passi per Russi" sono in programma due eventi a ingresso libero che celebrano il tradizionale appuntamento dell'Epifania e dell'arrivo della Befana.

Sabato 5 gennaio alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale di via Cavour, si terrà il consueto spettacolo teatrale “Aspettando la Befana” dedicato alle famiglie con "Girotondo nel bosco - Racconti di piuma, di pelo e di foglia" (l'ingresso è gratuito).

Invece per domenica 6 gennaio l’appuntamento, a cura della Parrocchia Sant’Apollinare di Russi, è al Cine Teatro Jolly in via Cavour 5 alle ore 15 con “La Befana dei Ragazzi”.