Giuliano Falciani spiega il processo divino nella creazione

Venerdì 12 aprile, dalle ore 20:30 alle 23:30, all'Hotel Mattei di Ravenna si terrà la conferenza pubblica a ingresso con offerta libera e consapevole del maestro spirituale Giuliano Falciani che parla de "Il processo divino nella Creazione. La logica dell’Uno".

"Non è possibile comprendere la vera natura di Dio e della Creazione in una sola vita. Lo scopo delle innumerevoli esistenze dell’uomo è di avvicinarsi, a poco a poco e sempre più alla conoscenza del processo divino della Creazione di tutto ciò che esiste. Con il procedere del progresso etico-morale-spirituale dell’umanità questa conoscenza si accrescerà. Questo processo è indissolubilmente legato al lungo cammino dell’essere verso la perfezione; in questo eterno percorso evolutivo scopo dei perfetti meccanismi e leggi dell’Intelligenza Cosmica è di elevare le creature dotate di volontà verso la meravigliosa condivisione e partecipazione alla nascita ed evoluzione della vita. Nella conferenza vengono presentati e approfonditi i principi di relazione tra gli esseri e l’energia divina".



Giuliano Falciani è ricercatore e studioso di varie tematiche riguardanti la sfera sensibile come la Vita oltre la vita, i Viaggi Astrali, la realtà Angelica, il contatto con i popoli delle stelle e altre conoscenze evolutive approfondite e arricchite da esperienze personali dirette.

Attraverso l’aumento di consapevolezza individuale propone percorsi e metodiche di crescita interiore e di armonizzazione, in modo da intervenire positivamente nella propria vita e migliorare sé stessi e quindi la collettività. Giuliano tiene conferenze in Italia e all’estero a cui partecipano ogni anno migliaia di persone.