Giuseppe Battiston porta a teatro "Churchill"

La stagione teatrale del Teatro Alighieri di Ravenna ricomincia con un appuntamento di prosa. Dal 10 al 13 gennaio, Giuseppe Battiston interpreta "Churchill".

Quasi una maschera, Winston Churchill per certi versi è il Novecento. Incarna il primato della politica e umanamente è un eccesso in tutto: tracanna whisky, urla, sbraita, si lamenta, ma senza mai arrendersi, fuma sigari senza sosta, tossisce; è risoluto ma ammira chi è in grado di cambiare idea. Giuseppe Battiston incontra la figura di Churchill, la porta in scena, la reinventa, indaga il mistero dell’uomo attraverso la magia del teatro, senza mai perdere un potente senso dell’ironia.

Orari

Giovedì, venerdì e sabato alle 21.00, domenica alle 15.30.

Sabato 12 gennaio, alle 18.00, alla sala Corelli del Teatro Alighieri gli artisti incontrano il pubblico e dialoganoo con Renata M. Molinari.

Biglietti

Platea e palco I, II e III ordine: intero 26 € / ridotto 22 € / under30 18 € / under20 9 €

Galleria e palco IV ordine: intero 18 € / ridotto 16 € / under30 11 € / under20 9 €

Loggione: intero 7,50 € / under30 5,50 €