Gli "Appunti per un naufragio" di Davide Enia

In occasione della 104ª Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato (14 gennaio 2018) la Caritas diocesana di Faenza-Modigliana, in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri e Teatro Masini, promuove l’incontro con Davide Enia, drammaturgo, attore teatrale (Premio Ubu) e scrittore (Premio Strega giovani), vincitore del Premio Anima per il Sociale con il suo ultimo libro Appunti per un naufragio, Sellerio editore.

Un padre e un figlio guardano la storia svolgersi davanti a loro, nel mare di Lampedusa. «Appunti per un naufragio è un romanzo. Racconta ciò che sta accadendo nel Mediterraneo – le traversate, i soccorsi, gli approdi, le morti – parla del rapporto tra me e mio padre e affronta la malattia di mio zio, suo fratello».

Mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 21.00 al Ridotto del teatro Masini, Davide Enia presenta Appunti per un naufragio – reading.

L'incontro è realizzato con il sostegno dell’Associazione “Farsi prossimo”, della Fondazione “Pro solidarietate”, e della Pastorale Giovanile in cammino verso il Sinodo diocesano dei Giovani ed è a ingresso gratuito.