Gli autori ravennati ricordano il Sessantotto

Venerdì 16 novembre, alle 21,30, il Mama's Club di Ravenna dedica una serata al ’68 - I giorni del maggio. Ingresso libero.

Ivano Artioli presenta una Raccolta di racconti di 23 autori ravennati, una narrazione, con testimonianze dirette e in terza persona, che va dal gennaio al dicembre Sessantotto.

"Noi giovani di quell’anno eravamo convinti di essere tutti uguali e tutti senza frontiere. Ci piaceva Kennedy e venne ucciso, anche Luther King venne ucciso, vennero uccisi il Che e i suoi compañeros e contro la Primavera di Praga sferragliarono i carri armati. 23 autori, ravennati in gran parte, che stavano nelle scuole, all’università, nei soldati, nelle fabbriche, amavano lo sport…

E c’era chi andava a far volantinaggio davanti alle fabbriche e chi prendeva il treno per Parigi con la chitarra in spalla: à la Sorbonne… à l’Opérà".