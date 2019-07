Gli "Echi riflessi" del gruppo vocale Gocce d’Armonia

Dal 5 al 7 luglio, alle 19, Echi riflessi del gruppo vocale Gocce d’Armonia si concentra su temi “riflessi” in musica da autori che vanno dal Medioevo ai giorni nostri, esaltando al contempo l’acustica della Basilica di San Vitale.

Echi riflessi è un percorso tematico che mette a confronto gli stessi temi posti in musica e affrontati da autori lontani tra loro. Un modo per provare a capire come compositori diversi abbiano “riflesso” un determinato tema nel proprio stile musicale e un’esecuzione che sfrutta gli spazi della Basilica, il presbiterio e il matroneo, per un gioco di “echi” tra le varie sezioni del coro. Mentre la prima parte del concerto è legata al tema eucaristico - con il Graduale gregoriano posto in apertura - e dedicata a composizioni su testi scritti da San Tommaso d’Aquino per la solennità del Corpus Domini, la seconda parte sposta l’attenzione sulla figura di Maria. La conclusione, in aderenza alla liturgia del Vespro, è affidata al Magnificat del lettone Ēriks Ešenvalds, abbinato al canto di lode di Simeone, Nunc Dimittis. Costituitosi a Marostica nel 2008, Gocce d’Armonia esegue, sia a cappella sia con accompagnamento strumentale, musica sacra e profana in un arco che va dalle epoche più antiche agli autori contemporanei. Ha partecipato a numerosi eventi e rassegne in importanti basiliche italiane, ma anche a Parigi e in Svizzera.

1 euro il biglietto dello spettacolo (la durata è di circa 40 minuti)