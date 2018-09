Gli over 38 si sfidano nel Torneo nazionale di sbandieratori e musici

Oltre 200 i partecipanti provenienti da diverse città italiane a Faenza dove, sabato 15 settembre, dalle ore 15.00, in piazza del Popolo si disputerà il Torneo nazionale sbandieratori e musici over 38 - Trofeo memorial Sandro Sabbatani, nel ricordo dell'ex sbandieratore del rione Rosso.

La manifestazione, giunta quest'anno alla 13^ edizione, è stata ideata nel 2006 dal faentino Ivan Samorì ed è organizzata dal Gruppo Municipale del Niballo Palio di Faenza.

Da quest'anno l'età minima per partecipare è stata elevata a 38 anni, già l'anno scorso era stata portata a 37 dai 35 del 2015, con l'obiettivo di aumentare l'età di partecipazione di un anno in ogni edizione, per trasformare, a partire dal 2020, il torneo in over 40.

Alla manifestazione partecipano tanti veterani di questo antico sport, che vantano molti titoli nazionali vinti nel corso della loro pluriennale carriera ai Campionati italiani organizzati dalla Federazione nazionale sbandieratori.

Il torneo consente al pubblico di ammirare l’evoluzione che lo sport della bandiera ha conosciuto negli anni, infatti ogni atleta ha un proprio stile e rappresenta una propria scuola, a differenza di quanto avviene oggi perchè il regolamento federale ha praticamente uniformato tutti gli esercizi.

Saranno oltre 200 i partecipanti a questa tredicesima edizione, fra sbandieratori, musici e tamburini, in rappresentanza di molte delle principali città italiane fra quelle storiche di Palio: Ferrara, Lugo di Romagna, Fossano (Cuneo), Querceta (Lucca), Asti, Volterra (Pisa) e San Bonifacio (Verona).

Faenza sarà in gara con una sessantina di atleti, fra sbandieratori e musici, di quattro rioni: Borgo Durbecco, Nero, Rosso e Verde.

Sette le specialità previste: singolo, coppia, piccola squadra (composta da 4 a 6 atleti), grande squadra (da 8 a 16 atleti), la gara del tamburino (che accompagna singoli e coppie), la gara dei musici (che accompagnano le piccole e grandi squadre) e la categoria acrobatica (abbinata alle discipline di singolo e coppia).

I partecipanti sono divisi per cinque fasce d’età. La prima fascia comprende atleti dai 38 ai 42 anni, la seconda da 43 a 50, la terza da 51 a 60, la quarta da 61 a 70 e la quinta, infine, oltre i 71 anni.

Le gare, precedute da una sfilata che partirà dalle varie sedi rionali (alle ore 14.30) per raggiungere la piazza del Popolo, teatro della manifestazione, inizieranno alle ore 15.15 circa, dopo il saluto ai partecipanti del sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi.

In caso di maltempo il torneo si disputerà nella palestra della scuola media Strocchi (con ingresso da via Zauli Naldi).

In serata, al termine delle gare, si terrà una cena presso la sede del rione Verde, nel corso della quale è anche programmata la cerimonia di premiazione dei vincitori.