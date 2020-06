Gli Ovo tornano in concerto con il "Miasma" release show

Gli OvO tornano on stage mercoledì 3 giugno alle ore 21, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Dice. Bruno Dorella e Stefania Pedretti hanno registrato un live in presa diretta al Bronson di Madonna dell'albero. Il concerto inaugura così la serie di appuntamenti Bronson Lockdown Sessions.

Il duo italiano noise-rock OvO è al centro delle scene post-rock, industrial-sludge e avant-doom di tutto il mondo da due decenni. La mentalità “da tour”, unita a etica DIY, approccio senza alcuna paura e polverizzanti spettacoli dal vivo, li ha resi impossibili da classificare, ma sempre lì, pronti a materializzarsi nella tua città, come un'onnipresenza spettrale.

Gli OvO, costretti a interrompere il tour europeo a supporto del loro ultimo album Miasma a causa della pandemia, sono rimasti fermi per due mesi, senza mai cimentarsi in performance in streaming durante il recente periodo di quarantena. Quello che propongono adesso è un concerto realizzato a livello professionale, trasmesso soltanto nella serata del 3 giugno.

Per partecipare all’evento online si deve scaricare la app Dice gratuitamente e iscriversi. Si seleziona l’evento e l'importo da donare tra le opzioni disponibili. Una volta completato l’acquisto (che può anche essere gratuito), verrà inviata una mail di conferma, quindi si riceve il link allo streaming quindici minuti prima dell’inizio dell’evento.