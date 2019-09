Gli studenti del Verdi aprono la terza edizione di “Musica a Palazzo”

Si ripete anche quest’anno l'attesa rassegna “Musica a Palazzo” che si svolge durante tutti i sabati del mese di settembre, con visite accompagnate al mattino (ore 10) e alla sera (ore 20,30), queste ultime seguite da un momento conviviale, in attesa dei concerti dei giovani allievi dei più prestigiosi Istituti Musicali della Romagna (ore 21.30). Primo appuntamento sabato 7 settembre con il concerto degli allievi dell'Istituto Verdi di Ravenna.

E’ una occasione per vedere il Palazzo anche di sera, ascoltando la musica delle fucine della nostra tradizione musicale e guardando immagini e foto inedite, grazie all’allestimento di un impianto provvisorio di luci e di proiezioni.

Come sempre la rassegna rientra tra le Giornate del Patrimonio Culturale 2019 con incontri culturali che si possono vedere elencati nel programma allegato, unitamente al progetto di valorizzazione del Palazzo che viene finanziato dai Mecenati Ravennati mediante Art Bonus che permette di accedere alle agevolazioni fiscali. L’obiettivo del progetto è quello di consegnare finalmente ai cittadini ed ai turisti un monumento straordinario e fondamentale per la storia di Ravenna, l’unica architettura carolingia in città, che espone i mosaici dell’area imperiale adiacente.

Ingresso: 2 euro.