Gli studenti del Verdi si avventurano nel jazz

Giovedì 12 aprile alle 20.30 nuovo appuntamento, il penultimo di questo ciclo, con i concerti del Verdi alla sala Corelli del teatro Alighieri. Ingresso libero.

Il programma della serata prevede una prima parte jazzistica con una big band diretta dal maestro Valerio Barbieri e composta da Federica Paoli, Gabriela Paula Crainic e Sara Batani ai sax alti; Ivan Brosio e Gianfranco Tigani ai sax tenori; Umberto Girelli al sax baritono; Rebecca Fornaciari e Marco Ghirardelli alle trombe; Luca Galeati al contrabbasso; Guido Casadio alla batteria e Mirko Maltoni al pianoforte; clarinetto Marcello Zinzani.

Questa esperienza prelude alla nuova apertura dell’istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi agli indirizzi jazz, ma già con la scuola di sassofono e grazie ad alcune collaborazioni si è potuto organizzare un ensemble in grado di eseguire un repertorio jazz.

Il programma parte da Mo'better blues, tratto dal film di Spike Lee del 1990, fino a Monnlight Serenade registrato da Glenn Miller nel 1939 con la struttura a guida portante del clarinetto. Si attraversa la samba brasiliana di Mas Que Nada per finire con uno standard jazz di Hancock, Cantaloupe Island, del 1964.

La seconda parte della serata ritorna in ambito classico con il concerto per clarinetto e orchestra di Carl Maria von Weber, perla del maestro che influenzò il romanticismo tedesco, con Anna Brunelli al clarinetto, per concludere con il Luigi Boccherini del concerto in Sol maggiore per violoncello e orchestra, con Amerigo Spano al violoncello.