Gloria Girelli Bruni in mostra con "Le Terre dell’Anima"

Da venerdì 6 a domenica 15 marzo alla galleria Pallavicini 22 di Ravenna viene ospitata l'esposizione di Gloria Girelli Bruni "Le Terre dell’Anima".

La mostra, curata da Daniela Rosi, celebra la carriera dell’artista Gloria Girelli Bruni (Verona, 1967), iniziata negli anni ’90 con l’invito della sorella pittrice ad un’esperienza di lavoro in campo artistico.

Le opere selezionate per la mostra sintetizzano l’orientamento artistico di Gloria Girelli Bruni, in cui spicca una forte sensibilità per gli accostamenti cromatici che incarnano sensazioni ed emozioni.

Inaugurazione: venerdì 6 marzo dalle ore 18:00.



Orari mostra: sabato e domenica: dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00

da lunedì a venerdì: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00