Grande Capodanno con dj-set, festa per i bambini e brindisi in diretta con la Christmas Island

Milano Marittima si prepara a festeggiare la fine dell’anno. Il conto alla rovescia più famoso dell’anno inizia domenica 30 dicembre, come durante l’intero periodo delle feste natalizie, il divertimento inizia alle ore 10.00 con l’apertura dell’Ice Park e del mercatino gourmet con le eccellenze del territorio a cura degli operatori locali. Dalle 14.30 in viale Gramsci (angolo viale Romagna) si potranno acquistare i regali di Natale alla casetta Polar Express, stazione del trenino che collega Milano Marittima a Cervia. Alle 15.00 in viale Gramsci apre anche la Casa della Befana e il Museo delle Scope con Pinolo, Elfi e Befanine che guideranno grandi e piccini nei laboratorio dedicato all’Epifania: calzette della Befana e mini scopine porta fortuna, sculture di palloncini, trucco a tema e tante sorprese. Dalle 17.00 in Rotonda Primo Maggio (angolo viale Bologna) bambini e famiglie potranno assistere al Presepe Artistico animato proiettato a terra e dalle 18.00 si balla sul ghiaccio con “Papeete On Ice” Dj Set.

Tutto pronto lunedì 31 dicembre per salutare l’anno e dare il benvenuto al 2019. I festeggiamenti di San Silvestro prendono il via alle ore 17.00 con il Capodanno dei Bambini in compagnia dei personaggi di Mima On Ice che brinderanno al 2019 seguendo il fuso orario dell’Isola di Natale, la Christmas Island nell’Oceano Indiano, in collegamento con Milano Marittima.

Per gli adulti, i festeggiamenti iniziano dalle 18.00 con l’aperitivo al ritmo del dj set Papeete mentre dalle 20,30 alle 22.30 spazio alle cene presso le Casette Gourmet del Villaggio di Mima on Ice e nei Ristoranti di Milano Marittima.

Dalle 21 si torna a ballare in compagnia del Papeete. A mezzanotte brindisi luccicante dal palco dell’Anello di Ghiaccio in Rotonda Primo Maggio e nelle Casette di Mima on Ice. Fino alle 2.00 si continua con balli sull’anello di ghiaccio della rotonda, per poi “iniziare” l’anno con una colazione gourmet presso le casette di Mima on Ice.

Il nuovo anno inizia martedì 1 gennaio con la Camminata degli Auguri, una fiaccolata che parte alle 17.30 dalla Torre di San Michele di Cervia per arrivare a Milano Marittima alle 18.00 con welcome a cura di ProLoco Milano Marittima e Mima on Ice. Alle 18.30 si accendono le fiaccole per la passeggiata in spiaggia e rientro a Cervia (a cura di Associazione culturale Cervia Bell’Italia).

Al villaggio di Mima On Ice alle 16.00 va in scena la "Parata di Capodanno" con Babbo Natale, Befana, Elfi, Befanine, Nataline e ospiti incantati a sorpresa.