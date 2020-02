Grandi interpreti nello spettacolo “Senza fili verso la libertà”

Tornano in scena il corpo di ballo e i performers della Compagnia Teatrale RDL, guidati da Carlo Tedeschi, con “Senza Fili… verso la libertà”. Sabato 22 febbraio lo show arriva al Teatro Alighieri di Ravenna alle ore 21.00.

Nel cast di Senza Fili per il 2020 una partecipazione straordinaria: Giulia Della Peruta riveste i panni di Madama Libertà. La nota soprano, che ha all'attivo numerose interpretazioni apprezzate da pubblico e critica, è reduce dal “Rigoletto” al Teatro Galli di Rimini e anche dal Concerto di fine anno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

In Senza Fili un Cattivo Burattinaio manovra i fili di due Marionette. Un bravo Clown se ne dispiace e quando il burattinaio le ripone in un vecchio baule e s’addormenta, vorrebbe aprirlo per farle fuggire. Non riesce, però, nell’intento fino a quando un Personaggio Misterioso gli sussurra qualcosa all’orecchio. Ecco apparire allora Madama Libertà in tutto il suo splendore che, come per magia, alza il coperchio del baule donando la libertà alle Marionette che scoprono così di poter danzare senza fili.

Interpretato dai performers, ballerini, cantanti, mimi e acrobati della Compagnia Teatrale RDL, formati da Carlo Tedeschi. Tra i protagonisti: Giulia Della Peruta è Madama Libertà; Riccardo Mei il Cattivo Burattinaio; il Clown è Matteo Mecozzi (già tra gli interpreti principali nel video “Mastro Geppetto” di Edoardo Bennato e nel video del brano “La vetrina” di Renato Zero); le due Marionette Giada Mecozzi e Carmine Passaro; il Personaggio Misterioso è Francesco Di Carlo (interprete della Volpe nel video “Mastro Geppetto” di E. Bennato).