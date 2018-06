Grandi protagonisti in "PlaygroundHoleDrinks" di Giovanni Lanzoni

Ultimi giorni presso la niArt Gallery in via Anastagi 4a/6 a Ravenna per visitare l'esposizione d'arte PlaygroundHoleDrinks di Giovanni Lanzoni. Grandi protagonisti sono carta e collage per un'installazione unitaria presentata in tre pensieri ideali, tre sezioni: le inafferrabili e surreali avventure di Playground; le ricercate correnti dinamiche tra scienza e fantasia di Hole e i seducenti e coloratissimi Drinks.Accanto alle opere, tutte realizzate dal 2014 ad oggi, durante la vernice, verrà presentato il catalogo curato dall'artista, con testi di Elga Masieri, Pietro Meletti, Felice Nittolo e Paolo Trioschi, curatore della mostra.

L'esposizione rimarrà aperta fino a sabato 9 giugno e si potrà visitare martedì mercoledì e sabato dalle 11 alle 12.30, giovedì venerdi e sabato dalle 17 alle 19. Ingresso libero. Altri giorni e orari su appuntamento al 3382791174. niArt gallery artgallery@alice.it – www.niart.eu.La mostra PlaygroundHoleDrinks è patrocinata dal comune di Ravenna.

Giovanni Lanzoni nasce a Fusignano nel 1979. Inizia gli studi artistici all’Istituto statale d’Arte per il mosaico “G. Severini” di Ravenna; studia poi pittura all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dove si laurea nel 2010. Presente in diverse mostre e manifestazioni artistiche, è vincitore del concorso Bloom per la progettazione e la realizzazione di una pittura murale a Bruxelles (2008), vincitore del Combat Prize 2011 di Livorno e del premio premio RAM 2013 di Ravenna.