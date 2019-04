Spettacolo a due ruote fra mare e collina: ecco la Granfondo Via del Sale

Torna a Cervia, per la sua 23ª edizione, la Granfondo Via del Sale dal 3 al 5 maggio al Fantini Club di Cervia.

La gara

Salite e discese tra mare e collina, la Granfondo Via del Sale 2019 propone tre diversi percorsi per accontentare tutti gli sportivi. Percorso Lungo: 174 km, 5 salite, un dislivello complessivo di 2400 metri. Un percorso dedicato a chi ha gambe e vuole mettersi alla prova fino in fondo.



Percorso medio: Un percorso agile, divertente ma adatto anche a gambe non troppo allenate. 118 km di strada per un itinerario che promette paesaggi fantastici e che per la prima volta si arricchisce anche della Cima Pantani.

Percorso corto: 77 km per un’'esperienza suggestiva che porta a vivere tutto d’un fiato un percorso nato per chi ama fare sport immergendosi nella bellezza.

La partenza si tiene domenica alle 7.00 dal Lungomare G.Deledda (davanti alla spiaggia Libera di Cervia).

Il beach party

Riconfermato il Granfondo Beach Party dopo il successo dello scorso anno. Sabato 4 maggio dalle ore 20.00 prende vita la festa. Una serata speciale che il Fantini Club vuole regalare ai granfondisti ma anche alle loro famiglie e all’intera città per vivere insieme una serata magica in riva al mare. Sul palcoscenico si alterneranno musica, premiazioni, sfilate di moda e molto altro aspettando i fuochi d’artificio che chiuderanno la festa creando un’atmosfera davvero magica. Ingresso gratuito.

Gli eventi collaterali

Dal 3 al 5 maggio esposizione delle aziende tecniche Cervia Cycling Expo e Area Street Food.

Partenza sabato 4 maggio alle ore 7.00 per la Randonee Cervia-Firenze-Cervia. Si svolge parallelamente alla Granfondo una Randonne di 500km circa il cui tratto finale (80 Km) converge nel percorso lungo della Granfondo stessa.

Sabato 4 maggio dalle ore 15.00 al Fantini Club di Cervia il giornalista sportivo Davide De Zan presenta il suo ultimo libro "In Fuga".

Sabato alle 15.30 parte la "Pedalata dei Piccoli Atleti".

In collaborazione con ASD Bike Smile, sabato 4 maggio si tiene la Via del Sale Group Cycling Special Class, un’attività fitness su bici statiche adatta a tutti che permette, attraverso un percorso musicale, di allenarsi e divertirsi

Domenica 5 maggio alle ore 10.00 si apre il Percorso Gourmet "Le Strade dei Sapori". Una pedalata ciclo-gastronomica non competitiva aperta a tutti, attraverso i punti più suggestivi della costa e dell'entroterra cervese, con soste e degustazioni dei prodotti caratteristici locali. Percorso 30km interamente pianeggianti. Aperto a tutti e con qualsiasi tipo di bicicletta.