Grigliata, dolci, vin brulé e falò: si festeggia "Lom a merz"

Venerdì 2 marzo Villanova di Bagnacavallo e Santerno fanno rivivere la tradizione dei Lòm a mêrz sull'argine sinistro e destro del Lamone, presso il ponte della Pace, con una grande grigliata, dolci e vin brulé a partire dalle 20. La partecipazione è a offerta libera, sono graditi dolci e stuzzichini salati. L’iniziativa, promossa da associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri e Comitato Promotore Santerno, in caso di maltempo si svolgerà presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri in via Ungaretti 1 a Villanova (info 0545 47122 – 328 2820989).

Le iniziative rientrano nel progetto Lamone Bene Comune, per far rivivere i rituali della terra, alla riscoperta della tradizione e della socialità.

Per informazioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri

0545 47122

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it