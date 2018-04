Grigliate e fritture per festeggiare la Birra dell'anno

Un fine settimana dedicato alla birra artigianale per festeggiare Malti e Bassi BrewFamily che con la sua A killer Beer ha trionfato nella sua categoria “Birra dell’anno 2018” aggiudicandosi il gradino più alto del podio.

In Darsena Pop Up, in terrazza, da venerdì 20 aprile a domenica 22 aprile sono in programma attendono eventi dedicati al mondo della artigianale, le birre di Malti e Bassi alla spina e in bottiglia e tanto street food, da consumare a passeggio o comodamente seduti.

Primi e secondi piatti, fritture, grigliate e dolci a cura di Scuola di cucina Saperi e Sapori e Akami casa e bottega. Il tutto accompagnato dalle birre di Malti e Bassi, tra cui la A killer Beer. Per un posto a tavola consigliate le prenotazioni (3481539975). In alternativa potrai godere i cibi e le birre proposti in versione da passeggio.

Inoltre ci sono gli Show Cooking di Paolo Rosetti, chef premiato ai campionati italiani di cucina, che insegna come si può utilizzare la birra ai fornelli. Gli show cooking costano 25 euro l’uno, compresa cena o pranzo finale, e si terranno venerdì 20, alle 18.30, e domenica 22 alle 11.30. (Per prenotazioni: 348 1539975)

Questi i menù degli show: Venerdì 20: Risotto Romagna in Fiore con zafferano, prosciutto croccante di Mora Romagnola e birra Romagna in fiore; Soutes di pollo Wonderwall; Bavarese bocca di rosa col suo caramello. Domenica 22: Pane sfiorato alla A killer Beer; Ballotte fritte al cuore caldo di Bocca di Rosa; Pollo, verdure e frutta in tempura con Maionese alla Romagna in Fiore.

Sabato, dalle 18, mostra espositiva a cura del Fai per il Fai Fest di Primavera. Espongono: Paolo Buzzi, Daniele Casadio, Massimiliano Fabbri, Valentina Fussi, Daniela Marchioni, Matteo Morini, Martino Neri e Delio Piccioni. L’ingresso alla mostra prevede il pagamento di un biglietto di 10 € che da diritto ad un aperitivo a cura di Saperi e Sapori, comprensivo di street food cucinato da chef Paolo Rosetti e da una birra di Malti&Bassi. Prenotazioni: ravenna@faigiovani.fondoambiente.it

Domenica, ore 15.30, corso con Achille Lombardo Pijola, birraio di Malti e Bassi, sarà l’occasione per bere le tre birre del podio al concorso Birra dell'Anno 2018, A Killer Beer, Vale del birrificio Saragiolino e Pop di Baladin, della categoria Belgian Blond Ale. Il pezzo forte della serata sarà la consegna e la spiegazione della ricetta dell’A Killer Beer, Birra dell'Anno 2018 nella categoria Belgian Blond Ale. Prenotazioni al 346 6629920 o info@maltiebassi.it