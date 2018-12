Gusto e tradizione con la Sagra del Sabadone

Si svolge dal 19 al 26 gennaio a Massa Lombarda la 22^ Sagra del Sabadone.

Come è tradizione, da oltre vent’anni, in occasione delle festività di San Paolo (25 gennaio San Peval di Segn), patrono di Massa Lombarda, la Pro Loco allestirà lo stand in Piazza Matteotti, in pieno centro storico, per la vendita di un prodotto tradizionale, ripreso da una antica ricetta che si tramanda da generazioni, custodita gelosamente e che abbiamo voluto rivalutare: Il Sabadone ormai diventato il dolce di San Paolo.

Un dolce tipico dove, come è intuibile dal nome, l’ingrediente fondamentale è la “saba”: uno sciroppo di uva ottenuto dalla bollitura prolungata del mosto stesso fino a quando non si trasforma in una specie di crema molto densa. Oltre alla saba il prodotto contiene altri ingredienti quali farina di castagne e mostarda.