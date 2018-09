Gustosi laboratori, fotografie e tour nell’antica marineria

Torna a Cervia giovedì 6 e domenica 9 settembre la rassegna P-assaggi di mare: impariamo con i pescatori delle marinerie della nostra costa, il progetto finanziato dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna che si prefigge lo scopo di farvi conoscere le marinerie, i loro prodotti e il patrimonio culturale legato alle tradizioni del mare

Qui a Cervia, dove a luglio la rassegna aveva debuttato con 5 coinvolgenti eventi, la marineria locale è pronta per far scoprire ancora una volta le sue tradizioni e, soprattutto, i suoi sapori.

Saranno 4 gli appuntamenti che vi terranno compagnia; si inizia giovedì 6 alle ore 17.00 ai Magazzini del Sale con “Sapore di mare, un gustoso laboratorio che vi svelerà tutti i segreti della preparazione di una ricetta classica della tradizione, proponendo anche approfondimenti sulle proprietà nutrizionali delle principali specie ittiche dell’Alto Adriatico. In serata, alle ore 20.00, macchina fotografica alla mano, ecco per voi “Cervia, fra storia e tradizione”, una divertente caccia al tesoro fotografica che dalla Torre al porto canale vi condurrà in un coinvolgente tour.

Domenica 9 gli eventi prenderanno il via alle ore 11.00 con “Un viaggio nella Marineria”, un tour nell’antica marineria attraverso gli occhi dello scrittore e giornalista Massimo Previato, che vi presenterà il suo libro ‘’Milano Marittima con Tonivo e Canavin’’; al termine degustazione di prodotti tipici. Ultimo appuntamento della giornata “Sapore di mare”, che alle ore 18.00 vi attende con un gustoso laboratorio per svelarvi tutti i segreti della preparazione di una ricetta classica della tradizione, proponendo anche approfondimenti sulle proprietà nutrizionali delle principali specie ittiche dell’Alto Adriatico.