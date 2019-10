Piccoli spettacoli di Halloween con il teatrino degli orrori

La festa di Halloween a Russi è tutta per i bambini. Giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 17 in compagnia degli educatori del Centro Paradiso, si festeggia nella Biblioteca Comunale di via Godo Vecchia.

In programma il “Teatrino degli orrori”, che inscena piccoli spettacoli “spaventosi” per bambini dai quattro agli otto anni, truccabimbi e laboratori creativi in tema con la ricorrenza per esorcizzare la festa della paura ormai entrata anche nella tradizione italiana.