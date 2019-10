Mostri, stregoni, gelato zombie e tanti divertimenti per Halloween

Il Villaggio del Fanciullo a Ponte Nuovo propone anche per quest’anno la Festa di Halloween, in programma giovedì 31 ottobre a partire dalle 19,30. Quest’anno tutti i bambini mascherati possono partecipare al concorso più mostruoso della città: le maschere più belle e il gruppo più numeroso vinceranno fantastici premi.

Grandi e piccini sono quindi invitati a trascorrere un’indimenticabile serata a Villagelato, la gelateria artigianale del Villaggio del Fanciullo in via del Pino 102, che per l’occasione propone il gelato zombie, oltre che buonissimi biscotti artigianali.

Le altre attività che animano la serata sono: la Pesca Magica (con sorprese per tutti i bimbi), i Gonfiabili della paura (il castello magico e la lingua di drago). Poi non mancano il TruccaBimbi, il trucco zombie creato da un'abile truccatrice, così come l'angolo ristoro dove si trovano caldarroste, crepes, zucchero filato, bevande, gelato e biscotti artigianali.

Ingresso e parcheggio sono gratuiti.