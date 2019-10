Anche a Cervia si festeggia Halloween: mercatini, stand e attrazioni

Vieni a vivere un’esperienza unica nel suo genere, per grandi e anche per piccini! Il 31 ottobre a Cervia sarai tu il protagonista … Potrai immergerti in un’atmosfera di paura e pura adrenalina!!!



Mercatini, stand e attrazioni ti aspettano dal primo pomeriggio: grande divertimento con il rituale “dolcetto o scherzetto!?”, il trucco a tema per grandi e piccoli, tanti spettacoli sul palco della piazza per tutta la serata, giostre, attrazioni e casa dell’orrore sempre aperte per vivere tanto divertimento e tanta paura!! Si, al calar delle tenebre nessuno sarà più al sicuro, perché Cervia verrà invasa da creature dell’orrore… Un corteo di zombie infesterà la via principale della città e potrai partecipare anche tu alla Zombie Walk, provando ad aggiudicarti i vari premi in palio! Riuscirai a sopravvivere all’invasione!???



Per i più coraggiosi poi, ci sarà il “THE DARK PATH“, un percorso immerso nell’oscurità, nel quale affronterai in prima persona le tue paure più nascoste, i tuoi incubi e le tue fobie prenderanno vita..

Riuscirai a trovare la via d’uscita?



Evento trucco: In Piazza Garibaldi trucco professionale cinematografico...

Evento truccabimbi per i più piccini in via Bertoni e in Piazza Pisacane.



PROGRAMMA

14.00

Apertura stand e mercatini.

“Dolcetto o scherzetto?” per i negozi della città.

Apertura Make-Up Point per grandi: il trucco cinematografico horror, mentre per i più piccoli un trucco bimbi a piacimento con zucche, fantasmi e pipistrelli.

MUSICA CON DJ MATTIA E BELLE SPEAKER



14.30

VIRUS ESCAPE: entra e avrai solo poco tempo per trovare l’antidoto anti-zombie, ci riuscirai? Gli infetti sono ovunque… (Percorso adatto a tutte le età).



18.00

Apertura percorso horror “THE DARK PATH“: metti alla prova emozioni, paure, fobie e affronta un sentiero oscuro dove il tuo peggior incubo deve ancora cominciare…

Animazione sul palco per i bambini horror dance

Country horror con la scuola di ballo Free to Dance



19.00

Premiazioni migliore maschere per bambini.



19.30

Concerto OPERAZIONE BELLE



20.00

Animazione con invasione in piazza (gabbia).



21.00

ZOMBIE WALK CERVIA: tutti i partecipanti si travestiranno da zombie per inscenare l’invasione della città a seguito di un contagio che li ha trasformati in lenti e barcollanti automi. Indossando lacere vesti, sporchi di sangue e con addosso i segni del contagio, si faranno strada attraverso un percorso concordato, cercando di “sfamarsi” interagendo con l’ambiente circostante. Partecipando alla zombie walk, a fine serata, saranno premiate le maschere più belle:

Trova i “photobox” a tema “psicopatici”, “clown”, “zombie” e “demoni” sparsi per la città e scatta la tua foto di Halloween Cervia!



21.30

Concerto OPERAZIONE BELLE



22.30

Premiazione Zombie Walk



23.00

Il magico spettacolo di fuoco in piazza.



Finale :

finale con animazione dell'antidoto tra zombie contro cacciatori





NELLA PIAZZETTA PISACANE



Alle 14.00 e alle 21.00 Leonardo Polverelli direttamente dal Guiness World Record vi farà vivere una giornata al ritmo di note vocale con il record della "MARATONA DI KARAOKE PIù LUNGA AL MONDO" .

Alle 18.00 e alle 20.30 LO STREGONE DI IKMOR:

davanti a un pentolone di pietre magiche prendono vita apparizioni misteriose. tra fumi,lampi di fuoco,raggi laser, lucine dispettose e bolle di sapone. La magia dello stregone IKMOR coinvolge, incanta e stupisce (spettacolo di 25 min adatto ad adulti e bambini).

Dalle 18:30 alle 20.30 Aperitivo enoteca Pisacane.





ALLE OFFICINE DEL SALE UNA CENA MOSTRUOSA

18.30 Welcome little monster

19.30 Laboratorio mostruoso

20.30 Visita al giardino stregato delle officine

21.00 Dolcetto o scherzetto

21.45 La sfilata di Halloween

22.00 Salutiamo le streghette







Per info e contatti:

Email : cerviahalloween@gmail.com

Cell : 3396845597 – 3472912875