Zombie walk, sentieri oscuri e Casa degli orrori ad Halloween

L'Halloween più pazzo di sempre arriva a Cervia per immergersi in un atmosfera unica di pura paura e adrenalina.



Il 31 ottobre a Cervia ci sono mercatini, stand e attrazioni fin dal primo pomeriggio per un divertimento unico con il rituale dolcetto scherzetto, il trucco a tema per grandi e piccoli e il percorso di "AMALIA", una sfida per trovare entro 5 minuti la ricetta segreta nascosta.



Per i più coraggiosi non mancherà "THE DARK PATH", un percorso immerso nell'oscurità dove affrontere in prima persona le paure più nascoste.



Un corteo di zombie infesterà Cervia con la Zombie walk e con premi in concorso. E poi vari spettacoli sul palco della piazza per tutta la serata.



Giostre, attrazioni e casa dell'orrore sempre aperte.



PROGRAMMA :



Dalle 14:00 :

- Apertura stand e mercatini (saranno attivi anche 1 novembre ).

- Dolcetto e scherzetto per i negozi della città .

- Apertura Make-Up point per grandi un trucco cinematografico horror e per i più piccoli un trucca bimbi a piacimento zucche,fantasmi e pipistrelli .

- Apertura game "AMELIA" entra in casa di Amelia e trova la ricetta segreta nascosta nella sua casa ... (Percorso adatto a tutte l'età) .



DAL CALAR DELLE TENEBRE :

- 20:00 : Animazione in Piazza "L'invasione ha inizio" riuscirai a scappare prima che Cervia viene infettata da orde di zombie ?...

- 17:00 Apertura percorso horror " THE DARK PATH" metti alla prova emozioni ,paure , sentimenti e fobie e affronta un sentiero oscuro dove il tuo peggior incubo deve ancora cominciare ...

- 21:30 ZOMBIE WALK CERVIA :

* La Zombie Walk è una manifestazione in cui i partecipanti si travestono da zombie per inscenare un' invasione di una città a seguito di un contagio che li ha trasformati in lenti e barcollanti individui. Gli stessi indossando lacere vesti, sporchi di sangue e con addosso i segni del contagio si fanno strada attraverso il percorso concordato cercando di "sfamarsi" interagendo con l' ambiente circostante.

Partecipa alla zombie walk e a fine serata saranno premiati :

- Miglior interpretazione (durante la zombie walk).

- Miglior costume.

- Miglior Make-up.

A determinare i vincitori durante il corteo ci sarà una giuria di attori dell'horror che osserveranno ogni performer .

- 22:30 Il magico spettacolo di fuoco