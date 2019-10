La scrittrice norvegese Hanne Ørstavik presenta il libro "Amore"

Mercoledì 23 ottobre la scrittrice norvegese Hanne Ørstavik è ospite del Tempo Ritrovato alla Biblioteca Classense alle 18. L’autrice, finalista del National Book Award, parla di “Amore” (Ponte alle Grazie) dialogando con Stefano Bon e Matteo Cavezzali.

"Amore" è la storia di Vibeke e di Jon, madre e figlio che si sono appena trasferiti in un piccolo paese della Norvegia settentrionale. È il giorno prima del compleanno di Jon e al villaggio è arrivato un luna park itinerante. Jon esce per vendere i biglietti della lotteria del suo circolo sportivo e Vibeke è diretta in biblioteca. Da qui in avanti seguiamo i due protagonisti nei loro percorsi separati durante una fredda notte invernale - e intanto l'inquietudine sale. «Amore» ci fa vedere come il linguaggio costruisce la realtà e come madre e figlio possano vivere in due mondi distanti, che non comunicano. Questa lontananza non esiste soltanto fra esseri umani, ma anche dentro ognuno di noi. Ed è questa distanza da sé che può portare in luoghi tragici, da cui è impossibile tornare indietro.

Che cosa hanno in comune le vite dei genitori con quelle dei figli? All’apparenza nulla. Vibeke e Jon vivono nella stessa casa, condividono gli stessi spazi e sono madre e figlio. Tuttavia qualcosa stride con l’idea che li vorrebbe sotto uno stesso tetto per aspirare a essere famiglia.