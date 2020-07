Hobbystica, artigianato e vintage: riparte la Festa Mercato

L’appuntamento estivo con i mercatini della Festa Mercato di Massa Lombarda non manca nemmeno nel 2020 e torna nei venerdì di luglio e agosto per accompagnare le serate massesi, sempre nel rispetto delle disposizioni contro il Covid-19.

Da venerdì 10 luglio, a partire dalle 20, mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage tornano in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto per consentire ai cittadini di continuare a vivere il paese in piena sicurezza. Per tutta la serata sarà possibile passeggiare per le vie del centro, fare shopping e gustare un aperitivo o una cena nei locali massesi.