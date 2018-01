"Home" una mostra fotografica tra le mura domestiche

La settimana dal 19 al 26 gennaio 2018 ha luogo una mostra insolita dal titolo Home. Si tratta di un'esposizione itinerante, dove si possono vedere le immagini di 15 fotografi: Richard Betti, Eleonora Boarini, Maria Elena Camilli, Roberta Casadio, Matteo Cavadini, Chiara Del Sordo, Chiara Gridelli, Margaret Iris, Francesca Mura, Mara Ortuso, Marco Piffari, Fabiana Succi, Carlos Tello, Irena Iris Willard, Mauro Zorer.

I luoghi: Ravenna, Faenza, Cesena, Rimini, Pesaro, Ferrara, Milano, Monza, Como, Trento e infine Parigi. Il progetto, a cura di Silvia Bigi, insegnante e artista visiva con base a Ravenna, é la conclusione di un laboratorio online sul tema della fotografia del quotidiano.

Ogni partecipante ha realizzato differenti progetti e si è confrontato sulla piattaforma di formazione fotografica indipendente Percorsi Fotosensibili ideata da Bigi, giungendo infine una vera e propria esposizione.

Le case dei partecipanti diventano “home gallery” per la durata di una settimana, aperte su prenotazione e visitabili virtualmente sul portale percorsifotosensibili.com

“Volevo espandere il concetto di casa” racconta Silvia Bigi “credo che nel mondo smaterializzato del web l'idea del proprio spazio sia più ampia. Ho creato questo percorso online, accessibile a chiunque in qualunque parte del mondo si trovi e ogni settimana ho dato consegne, aggiornamenti, feedback. I lavori dei partecipanti sono stati sorprendenti: non solamente ben realizzati, ma intimi e profondi, quasi che gli studenti fossero riusciti ad aprirsi e a raccontarsi più a fondo grazie al 'confine' del monitor.” Continua “La mostra finale sarà un colpo di scena: gli artisti coinvolti mostreranno i progetti nati tra le mura domestiche e li esporranno negli stessi luoghi in cui le immagini sono state scattate. In questo modo non ridefiniamo solamente il concetto di casa, ma anche quello di esposizione e luogo d'arte”.

Il percorso sulla fotografia del quotidiano é ispirato a grandi nomi della fotografia americana, quali Larry Sultan, Jen Davis, Nicholas Nixon.

Per prenotare la visita in una delle home-gallery temporanee si può scrivere a info.silviabigi@gmail.com oppure consultare il sito www.percorsifotosensibili.com