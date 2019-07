Howe Gelb e M. Ward portano il folk americano sulla spiaggia di Marina

Dopo i recenti appuntamenti italiani, in occasione dei quali ha presentato “Gathered”, Howe Gelb torna in concerto accompagnato da Matthew Stephen Ward, in arte M. Ward, prolifico cantautore e produttore discografico statunitense, nonché membro di Monsters of Folk e di She&Him. Il palco è quello dell'Hana_Bi a Marina di Ravenna, dove i due si esibiscono mercoledì 24 luglio, alle 21.30.

Leader e voce di Giant Sand, l’instancabile Howe Gelb ha pubblicato a marzo il nuovo album che vede la collaborazione di numerosi artisti. “Gathered” arriva a tre anni di distanza da “Future Standards” e denota le grandi capacità cantautoriali di Gelb, nelle vesti di chansonnier in perfetto stile folk. Un disco impreziosito dalla partecipazione di numerosi artisti che hanno contribuito a rendere l’album ancora più autentico. Dalla collaborazione con M. Ward, in particolare è nato un reciproco rapporto di stima, che ha portato i due musicisti a dividere il palco per una serie di appuntamenti tra cui questo concerto estivo all’Hana-Bi.

Ingresso libero.