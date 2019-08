In scena lo spettacolo Humanitrip visual live show

Martedì 13 agosto, ore 21.30, si tiene all'Arena del Sole di Lido di Classe lo spettacolo Humanitrip Visual Live Show.

Una colonna sonora inedita live accompagna un documentario video che racconta quello che siamo stati, quello che abbiamo dato a questa terra dalla nostra comparsa, e quello che abbiamo ottenuto in cambio. I temi toccati nel Docufilm sono molteplici. Tenendo conto che il progetto nasce per stimolare la coscienza dello spettatore, il capitalismo estremo e l'abuso delle risorse naturali sono l'elemento principale dello spettacolo oltre a temi come l'obesità, l'allevamento intensivo, l'isolamento sociale causato dai social network, i conflitti armati, il terrorismo. Il tutto è ulteriormente enfatizzato da uno spettacolo luci, progettato e realizzato da tecnici specializzati. La musica è melodica, psichedelica, a tratti incalzante e progressive, suonata e composta da musicisti professionisti. L'intento di questo progetto è evidenziare le maggiori contraddizioni dell'uomo moderno, stimolare una riflessione nello spettatore, e perché no, una reazione attiva.

Quasi 50.000 anni di esistenza. Fin dal principio l'uomo ha messo piede su questo pianeta imponendosi come essere superiore a tutte le altre specie. Idee sorprendenti e creazioni innovative, da sempre, si sono alternate a periodi bui caratterizzati da guerre, devastazioni e spreco di risorse. Nel 2019 possiamo affermare che le scelte che abbiamo fatto per migliorare la nostra condizione di vita siano state quelle giuste? Possiamo considerarci fieri di ciò che siamo? Possiamo sentirci liberi? Le scelte fatte dall'uomo, sia passate che presenti, per conquistare una condizione di vita migliore vengono fortemente messe in discussione. Lo spettacolo esprime questo messaggio attraverso due tra quelle che reputiamo le migliori e più positive invenzioni dell'essere umano: la musica e il cinema.

Biglietto: 5 euro