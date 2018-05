I 72 della Repubblica italiana tra opere d'arte e memorie

Sabato 2 giugno a Cervia si festeggia il 72° anniversario della Repubblica italiana.

Il ritrovo è alle 10.30 in piazza Garibaldi per la deposizione della corona d'alloro sulla lapide di Giuseppe Mazzini, a cura dell'associazione Mazziniana italiana. Presenti in il vicesindaco Armuzzi e la presidente dell'associazione Loretta Lacchini.

Alle 16.30 si tiene poi l'inaugurazione della mostra "Percorsi" di Nino Beghelli alla Sala Rubicone (mostra che rimane aperta fino al 16 giugno).

Infine, alle 18.00, esposizione artistica dedicata alla Festa della Repubblica a cura dell'associazione culturale Menocchio in piazza Garibaldi.