I benefici dello yoga della risata

Venerdì 13 aprile alle 20.30 al centro culturale “Il Granaio” di Fusignano, in piazza Corelli 16, si tiene l’incontro conoscitivo sul corso gratuito dedicato alla tecnica di yoga della risata.

La casa residenza anziani “San Rocco” e la Cra “Giovannardi e Vecchi” promuovono una serata dedicata allo yoga della risata, tecnica già da tempo utilizzata per migliorare la qualità di vita delle persone affette da demenza e dei loro familiari e degli operatori che quotidianamente si confrontano con questa patologia. La tecnica di yoga della risata è caratterizzata da una serie di esercizi basati sul presupposto di riuscire a generare la risata attraverso respirazioni e movimenti. Praticandola come esercizio per diversi minuti, genera benefici fisiologici e psicosociali.

“Il corpo non distingue tra risata come esercizio o risata stimolata dalla comicità perché i movimenti del corpo sono gli stessi, quindi se stiamo bene a livello fisico, stiamo meglio anche a livello psicologico e relazionale”, come spiegano gli organizzatori.

Nella serata verrà illustrato il programma, le giornate in cui verrà svolto il corso completamente gratuito dedicato non solo alle persone accolte presso le strutture, ma all’intera comunità fusignanese.

La Cra “San Rocco”, grazie al contributo della Fondazione Romagna Solidale, ha inoltre realizzato il progetto “Orienta…mente”, con l’acquisto di arredi idonei a garantire una adeguata gestione delle persone con disturbi del comportamento: in questa logica, il completo rinnovo degli arredi più funzionali e flessibili della sala da pranzo e delle attività hanno reso l’ambiente più accogliente e stimolante rispetto a un ambiente sanitario tradizionale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Alzheimer di Lugo e con il patrocinio del Comune di Fusignano.