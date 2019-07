I capolavori di De Andrè nel parco archeologico con The Faber’s Social Club

Da martedì 9 luglio, cambio di orario per i concerti in programma all’Antico Porto di Classe, che prendono il via alle ore 21.

Protagonisti della serata i The Faber’s Social Club che celebrano il grande cantautore Fabrizio De Andrè con lo spettacolo I diamanti nascosti del pane, un raffinato tributo a vent’anni dalla scomparsa del cantastorie che ha segnato la storia della musica italiana.

Il gruppo, composto da musicisti ravennati di grande esperienza e qualità stilistica, ruota attorno alla voce e alla chitarra di Salvo Mauceri, accompagnato dalla voce e dal flauto di Isabella Mecca con Stefano Sintoni alla tastiera, Pierlugi Carboni alla chitarra e al sax, Domenico Russo al contrabbasso, Francesco Passanisi alla batteria e Antonio Argento alla chitarra solista.

Tariffa € 7 (ingresso + concerto).

Alle ore 19 è prevista la visita guidata al sito archeologico e sarà possibile rilassarsi con una cenetta all’aperto grazie al Casa Spadoni Food Truck, che propone cappelletti al ragù Bologna e hamburger con crema di formaggio, insalata, pomodoro e maionese, zenzero e lime.

Tariffe € 7 (ingresso + visita guidata); € 9 (ingresso + visita guidata+ concerto)

In caso di pioggia l’evento potrebbe essere annullato: per informazioni 0544.478100 o parcoarcheologicodiclasse.it