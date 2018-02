I Chicos De Nazca e la scena psichedelica del Cile

I Chicos De Nazca arrivano in concerto giovedì 22 febbraio, ore 21.30, al Moog di Ravenna.

Il Cile è la West Coast del Sud America. Lo dice la geografia ma lo confermano pure le formazioni cresciute ascoltando corrieri cosmici e shoegaze che, da un basement-quartier generale a Santiago, hanno rigenerato la psichedelia underground degli ultimi anni. Il Cile è anche il luogo migliore al mondo dove osservare le stelle – lo dicono, ovviamente, gli astronomi. Mettete insieme questi due fatti e avrete più o meno idea di cosa sia lo stargaze – l’attività di osservare le stelle, ma pure il termine preso in prestito per indicare il genere musicale col nome più suggestivo dai tempi del Paisley Underground. A far nascere e a prendersi cura della scena psych con base a Santiago del Cile ci pensa Blow Your Mind, etichetta super do it yourself gestita dagli stessi ragazzi delle band che ne fanno parte e con un nome che lascia spazio all’immaginazione per intuirne la vocazione. Dopo Föllakzoid, Holydrug Couple e La Hell Gang, è ora di sviaggiare coi Chicos De Nazca, quartetto guidato da Francisco Cabala, chitarrista della Gang: naturalismo, chitarre sixties e orizzonti space disciolti nei suoni della psichedelia cilena di anni 60 e 70, radice comune – quest’ultima – a tutte le giovani leve di casa Blow Your Mind. Il Cile è la meta giusta dove fare la prossima vacanza. Lo dice anche Henry Rollins.

Ingresso libero.