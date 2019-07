I cittadini giudicano le pubblicità ai S.Alberto Awards

Il collettivo AdVengers e l’associazione culturale ‘Amici di Olindo Guerrini’ lanciano la prima edizione dei S.Alberto Awards, un festival in cui il top della creatività mondiale abbandona l’esclusività della costa azzurra di Cannes per scendere in Romagna, in un paesino di 2000 anime a due passi dal Mar Adriatico.

Nella giornata di sabato 6 luglio a S.Alberto, appena due settimane dopo la chiusura del Festival di Cannes, cinque santalbertesi sono chiamati a giudicare alcune delle migliori campagne di comunicazione del mondo e a decidere chi merita uno dei cinque “Sant'Alberto Awards", trofei che hanno la forma dell’animale più tipico della zona, la volpoca. I trofei sono realizzati dall’artista e modellista locale Elio Ghiberti.

Nel pomeriggio, dalle 15. i giurati dovranno visionare i video che raccontano le campagne pubblicitarie di diverse categorie, tra cui Film, Outdoor, Pr, Mobile e Health. Per ogni categoria saranno guidati da un Presidente di Giuria, membro degli AdVengers, che avrà il compito di condurre la visione, la successiva votazione e, nel caso ce ne sia bisogno, di sbrogliare ogni dubbio relativamente al messaggio che la campagna sta comunicando.

La visione e le votazioni avranno luogo nella cucina e nel giardino di Casa Guerrini, storica dimora del poeta satirico Olindo Guerrini, vissuto a cavallo tra il diciannovesimo e ventesimo secolo, oggi adibita a Biblioteca e centro culturale nel centro di S. Alberto.

Dalle 21 in poi avrà inizio l’evento pubblico, che si svolgerà nel giardino del Palazzone, il fabbricato storico della prima metà del XVI in cui oggi ha sede il Museo Natura.

Qui il pubblico locale potrà visionare tutte le campagne pubblicitarie selezionate, assistere all’assegnazione dei S.Alberto AWARDs e diventare parte attiva votando per il premio speciale del pubblico.