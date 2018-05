I consigli di Andrea Zavaglia per affrontare la Cento chilometri del Passatore

Per preparare al meglio gli atleti della Cento km del Passatore, gli organizzatori hanno previsto due serate dedicate alla preparazione mentale prima della gara: una a Faenza, nella sala mostra presso Voltone Della Molinella, giovedì 24 Maggio 2018 alle 20.30 con la presenza di Andrea Zavaglia, mentre la seconda si terrà la sera della vigilia della corsa a Firenze, venerdì 25 alle 20.30, allo Starhotel Michelangelo con Andrea e Livio Sgarbi presenti.

Andrea Zavaglia, Trainer e Sport Mental Coach Ekis e Livio Sgarbi, Presidente Ekis e personalità indiscussa nel mondo del mental coaching sportivo in Italia, avranno l’onore di curare di persona i dettagli finali della preparazione mentale dei partecipanti la sera prima della partenza e di motivarli a dare vita alla loro performance migliore in gara.