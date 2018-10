I cuochi musici al Parco Naturale di Cervia

Nell’ambito della rassegna musicale “Le voci del Delta”, domenica 7 ottobre alle ore 16.30 il Parco Naturale di Cervia propone un aperitivo con i cuochi musici, concerto di Claudio Carboni al sax e Carlo Maver al bandoneon e flauto unito a particolari degustazioni, per un pomeriggio dove musica e gastronomia si uniranno magicamente. Claudio Carboni, anche sommellier regolarmente iscritto all’AIS, e l’appassionato di cucina Carlo Maver cercheranno di coniugare le loro passioni con l’attività di musicista: cucineranno, mesceranno, si esibiranno e intratterranno.



Il menù sarà, quindi, un’articolazione composita di brani musicali, nati e sviluppati originalmente dai ritmi di argentina, di cui il bandoneon di Carlo Maver è il rappresentante, e dalle varie tradizioni che incrociano l’attività di Claudio Carboni (la tradizione dell’Appennino, l’esperienza di TacaDancer, il jazz) conditi e abbondantemente farciti da degustazioni nate dalle esperienze, dalle culture, dalle ispirazioni che i due cuochi musici saranno in grado di offrire. L’iniziativa è gratuita è organizzata da Romagna Musica con la collaborazione del Parco Naturale. In concomitanza nel pomeriggio si svolgeranno laboratori creativi per i piccoli visitatori.

Gli appuntamenti musicali di “Le voci del Delta” proseguiranno con altri concerti sul territorio cervese: al Centro Visite Salina di Cervia sabato 13 ottobre alle ore 16.30 “Osteria del mandolino e mescaria” disfida musicale condotta Arturo Staltieri di Radio 3; al Parco domenica 14 ottobre ore 16.30 aperitivo e concerto di La Macchina parlante e domenica 21 ottobre ore 16.30 Janosh Hasur - In gulash concerto.

Per informazioni 0544 528710.